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Гонку Гран-при Бельгии возобновили после более чем трёх часов паузы

Гонку Гран-при Бельгии возобновили после более чем трёх часов паузы
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Гонка Гран-при Бельгии была возобновлена после более чем трёх часов простоя. В 19:17 по московскому времени дирекция гонки во главе с Майклом Маси приняла решение возобновить заезд за машиной безопасности. В момент рестарта на информационном табло пошёл обратный отсчёт одного часа, оставшегося до официального завершения Гран-при.

Напомним, гонка Гран-при Бельгии была остановлена красным флагом после двух прогревочных кругов.

Изначально дирекция гонки несколько раз отложила старт прогревочного круга, в итоге гонщики отправились на него за машиной безопасности с 25-минутным опозданием. После того, как пилоты проехали за пейс-каром два круга, Майкл Маси принял решение остановить гонку красным флагом.

Причиной остановки гонки стала плохая видимость из кокпитов гонщиков.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой можно, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

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