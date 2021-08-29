Гонку Гран-при Бельгии вновь прервали красным флагом

Гонка Гран-при Бельгии вновь была остановлена красным флагом. Заезд был возобновлён после более чем трёх часов простоя за машиной безопасности. После того, как пилоты проехали три круга, Майкл Маис принял решение вновь вывесить красный флаг и остановить гонку. Тот факт, что пилоты проехали более двух кругов, позволит начислить всем пилотам половину очков по итогам гонки.



Напомним, в первый раз гонка Гран-при Бельгии была остановлена красным флагом после двух прогревочных кругов.



Изначально дирекция гонки несколько раз отложила старт прогревочного круга, в итоге гонщики отправились на него за машиной безопасности с 25-минутным опозданием. После того, как пилоты проехали за пейс-каром два круга, Майкл Маси принял решение остановить гонку красным флагом.



Причиной первой остановки гонки стала плохая видимость из кокпитов гонщиков.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой можно, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.