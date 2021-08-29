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Никита Мазепин показал быстрейший круг в гонке Гран-при Бельгии

Никита Мазепин показал быстрейший круг в гонке Гран-при Бельгии
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин стал обладателем быстрейшего круга по итогам гонки Гран-при Бельгии Формулы-1. Из-за дождя и плохой видимости на трассе «Спа-Франкоршам» гонщики проехали в гонке всего три круга, причём все — позади машины безопасности. В таком режиме быстрее всего круг по трассе проехал россиянин. Для Мазепина это первый в карьере быстрейший круг в Формуле-1.

Согласно регламенту Формулы-1, Никита не получит бонусного балла за быстрейший круг, так как он не вошёл в десятку лучших. Мазепин завершил гонку на 17-й позиции.

Победу в гонке Гран-при Бельгии одержал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым финишировал британец Джордж Расселл из «Уильямса», третьим — ещё один британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

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