В ФИА объяснили, почему пилоты получили очки за Гран-при Бельгии Формулы-1

Международная автомобильная федерация объяснила, почему десять лучших пилотов гонки Гран-при Бельгии получили хотя бы половинчатые очки, хотя итоговая классификация была подведена всего по одному кругу.



Согласно регламенту Формулы-1, очки не присуждаются, если лидер гонки проехал два круга или меньше. Однако в ФИА уточнили, что занявший первое место голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен три раза пересёк отсечку окончания круга. Согласно правилам, тем самым Ферстаппен как лидер проехал более двух кругов и обеспечил присуждение очков.



Напомним, для получения полноценных очков пилотам требовалось преодолеть три четверти дистанции, однако из-за плохих погодных условий гонщики проехали всего три круга позади сейфти-кара.

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