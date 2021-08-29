В ФИА объяснили, почему пилоты получили очки за Гран-при Бельгии Формулы-1
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Международная автомобильная федерация объяснила, почему десять лучших пилотов гонки Гран-при Бельгии получили хотя бы половинчатые очки, хотя итоговая классификация была подведена всего по одному кругу.
Согласно регламенту Формулы-1, очки не присуждаются, если лидер гонки проехал два круга или меньше. Однако в ФИА уточнили, что занявший первое место голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен три раза пересёк отсечку окончания круга. Согласно правилам, тем самым Ферстаппен как лидер проехал более двух кругов и обеспечил присуждение очков.
Напомним, для получения полноценных очков пилотам требовалось преодолеть три четверти дистанции, однако из-за плохих погодных условий гонщики проехали всего три круга позади сейфти-кара.
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