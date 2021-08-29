Феттель — об очках за короткий Гран-при Бельгии: это шутка

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель признался, что считает несправедливым дать десяти лучшим гонщикам очки за гонку Гран-при Бельгии.



«Это своего рода шутка, нет? Это шутка. Если ты хочешь получить награду за квалификацию, то нужно давать очки за квалификацию. Что мы сделали сегодня, чтобы получить очки? Я не знаю», — приводит слова Феттеля The Race.



Вместе с тем немецкий пилот согласился с решением стюардов окончательно остановить гонку: «Я ехал пятым, и было трудно что-то видеть. Было непросто не упустить, где находится Даниэль. Ты видишь стоп-сигнал очень поздно, стояла водная взвесь. Предполагаю, что дальше сзади было ещё хуже. Когда мы выехали, то дождь усилился, я мог это почувствовать. Приоритетом всегда должна быть безопасность. Сегодня нужно было принимать непростые решения. Но, вероятно, это решение было верным, ведь становилось темнее».