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Никита Мазепин: не лучший день, но болельщикам было сложнее

Никита Мазепин: не лучший день, но болельщикам было сложнее
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал итоги Гран-при Бельгии.

«Сегодняшняя гонка могла пройти по разным сценариям. На трассе было очень много воды, так что практически ничего не было видно, по крайней мере с моего стартового места. Мы не очень быстро ехали за машиной безопасности, и, поскольку я не видел машину впереди, я старался держать дистанцию.

Не самый лучший день для нас, но, думаю, болельщикам было ещё сложнее. Я видел, что у некоторых из них не было даже зонтов. При таком дожде они должны были насквозь промокнуть, но я благодарен всем, кто остался на трассе.

Мой гонка в Венгрии закончилась досрочно, сегодня — тоже, но мы проводим строенные этапы и я надеюсь на хорошие гонки в Нидерландах и Италии», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».

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