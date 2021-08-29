Никита Мазепин: не лучший день, но болельщикам было сложнее

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал итоги Гран-при Бельгии.



«Сегодняшняя гонка могла пройти по разным сценариям. На трассе было очень много воды, так что практически ничего не было видно, по крайней мере с моего стартового места. Мы не очень быстро ехали за машиной безопасности, и, поскольку я не видел машину впереди, я старался держать дистанцию.



Не самый лучший день для нас, но, думаю, болельщикам было ещё сложнее. Я видел, что у некоторых из них не было даже зонтов. При таком дожде они должны были насквозь промокнуть, но я благодарен всем, кто остался на трассе.



Мой гонка в Венгрии закончилась досрочно, сегодня — тоже, но мы проводим строенные этапы и я надеюсь на хорошие гонки в Нидерландах и Италии», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».