Алонсо: это не было гонкой. Странно выдавать очки за такой уик-энд
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Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал решение ограничить дистанцию гонки Гран-при Бельгии всего тремя кругами, которые были пройдены позади сейфти-кара. Алонсо закончил гонку на 11-й позиции.
«Решение остановить гонку было корректным, учитывая условия. Но я думаю, что странно выдавать очки за такой уик-энд. На трассе всё время был красный флаг, мы проехали только круги позади сейфти-кара, так что это не было гонкой. Каждый, кто был вовлечён в ситуацию, делал всё, что мог, тут нет ничьей ошибки, но досадно. Несмотря на всё это, болельщики весь уик-энд были потрясающими, так что было хорошо видеть их возвращение на трибуны, несмотря на погоду», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Альпин».
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