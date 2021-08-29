Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо: это не было гонкой. Странно выдавать очки за такой уик-энд

Алонсо: это не было гонкой. Странно выдавать очки за такой уик-энд
Комментарии

Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал решение ограничить дистанцию гонки Гран-при Бельгии всего тремя кругами, которые были пройдены позади сейфти-кара. Алонсо закончил гонку на 11-й позиции.

«Решение остановить гонку было корректным, учитывая условия. Но я думаю, что странно выдавать очки за такой уик-энд. На трассе всё время был красный флаг, мы проехали только круги позади сейфти-кара, так что это не было гонкой. Каждый, кто был вовлечён в ситуацию, делал всё, что мог, тут нет ничьей ошибки, но досадно. Несмотря на всё это, болельщики весь уик-энд были потрясающими, так что было хорошо видеть их возвращение на трибуны, несмотря на погоду», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Альпин».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021