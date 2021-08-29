Алонсо: это не было гонкой. Странно выдавать очки за такой уик-энд

Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал решение ограничить дистанцию гонки Гран-при Бельгии всего тремя кругами, которые были пройдены позади сейфти-кара. Алонсо закончил гонку на 11-й позиции.



«Решение остановить гонку было корректным, учитывая условия. Но я думаю, что странно выдавать очки за такой уик-энд. На трассе всё время был красный флаг, мы проехали только круги позади сейфти-кара, так что это не было гонкой. Каждый, кто был вовлечён в ситуацию, делал всё, что мог, тут нет ничьей ошибки, но досадно. Несмотря на всё это, болельщики весь уик-энд были потрясающими, так что было хорошо видеть их возвращение на трибуны, несмотря на погоду», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Альпин».