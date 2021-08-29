В ФИА заверили, что перенести Гран-при Бельгии на понедельник было невозможно

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси рассказал, что организаторы, несмотря на непогоду, не имели возможности отложить гонку Гран-при Бельгии до понедельника, 30 августа.



«Нет возможности отложить гонку до завтра. Очевидно, что с точки зрения ФИА и Формулы-1 безопасность — самое главное по отношению к гонщикам, командам и зрителям. Мы использовали все возможности в рамках регламента и международного спортивного кодекса, чтобы получить шанс провести гонку. Есть очень много разных причин… Список составил бы много страниц, он затрагивает организаторов и всех нас. Просто нет возможности отложить гонку до следующего дня», — приводит слова Маси Crash.



Также гоночный директор объяснил, почему в 18:17 по местному времени всё-таки провёл рестарт гонки с пит-лейна позади сейфти-кара: «Нужно было посмотреть, каковы условия. Мы постоянно были на связи с нашим официальным поставщиком погоды, нам нужно было за десять минут всех предупредить, и был такой подход: «Давайте посмотрим, удастся ли нам найти окно». Ряд команд сказал то же самое: они видели погодное окно».