Макс Ферстаппен: я хочу побеждать не так

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Бельгии Формулы-1.
«Задним числом оказалось очень важным завоевать поул-позишен. Конечно, досадно не проехать настоящих [боевых] кругов. Но условия были очень сложными. В 15:30 я сказал: «Поехали!» Думаю, тогда условия были достойными, но видимость была очень низкой. Думаю, если бы мы стартовали в три часа, то шансов было бы больше. Как бы то ни было, после этого было очень мокро, продолжал идти дождь.
Да, это победа, но я хочу побеждать не так. Сегодня нужно поблагодарить всех болельщиков, которые оставались на трассе весь день в дождь, холод, ветер. Думаю, на самом деле они — главные победители.
Нам нужно продолжать стараться, чтобы сократить отрыв и выйти вперёд. Впереди ещё ряд гонок, чтобы сделать это, и я уверен, что у нас хорошая машина. Просто нужно дальше стремиться выжимать ещё чуть больше скорости», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
- 29 августа 2021
-
23:52
-
23:45
-
23:43
-
23:36
-
23:31
-
23:23
-
23:09
-
22:58
-
22:52
-
22:48
-
22:43
-
22:41
-
22:36
-
22:31
-
22:15
-
21:28
-
20:34
-
20:20
-
20:08
-
19:52
-
19:32
-
19:23
-
17:26
-
17:25
-
17:12
-
17:08
-
16:59
-
16:21
-
16:00
-
15:49
-
15:00
-
13:32
-
12:59
-
12:00
-
11:59