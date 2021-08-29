Макс Ферстаппен: я хочу побеждать не так

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Бельгии Формулы-1.



«Задним числом оказалось очень важным завоевать поул-позишен. Конечно, досадно не проехать настоящих [боевых] кругов. Но условия были очень сложными. В 15:30 я сказал: «Поехали!» Думаю, тогда условия были достойными, но видимость была очень низкой. Думаю, если бы мы стартовали в три часа, то шансов было бы больше. Как бы то ни было, после этого было очень мокро, продолжал идти дождь.



Да, это победа, но я хочу побеждать не так. Сегодня нужно поблагодарить всех болельщиков, которые оставались на трассе весь день в дождь, холод, ветер. Думаю, на самом деле они — главные победители.



Нам нужно продолжать стараться, чтобы сократить отрыв и выйти вперёд. Впереди ещё ряд гонок, чтобы сделать это, и я уверен, что у нас хорошая машина. Просто нужно дальше стремиться выжимать ещё чуть больше скорости», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.