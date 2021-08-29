Джордж Расселл прокомментировал первый подиум в карьере

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал вторую позицию на Гран-при Бельгии.



«Условия были невероятно сложными. Несмотря на то что я ехал на второй позиции и передо мной была всего одна машина, я просто не видел Макса Ферстаппена. Мне жаль тех, кто сидел на трибунах и смотрел гонку по телевизору, но мы не могли гоняться — безопасность должна быть на первом месте.



Странные чувства. Я ни разу в карьере не заканчивал так гонку, но подиум есть подиум, и мы стремимся к нему, несмотря ни на что. Команда получила награду за вчерашнюю работу.



Конечно, если бы гонка состоялась, нам было бы очень сложно удержать эту позицию, но мы должны принять то, что есть. В прошлой гонке я заработал первые очки за «Уильямс», а в Бельгии поднялся на подиум! Это награда для всех в команде за напряжённую работу в последние три года», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.