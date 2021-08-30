В «Ред Булл» рассматривали возможность штрафа Ферстаппена на решётке Гран-при Бельгии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что в команде рассматривали возможность замены мотора на машине Макса Ферстаппена в преддверии Гран-при Бельгии.
Если бы на машину Ферстаппена поставили новый, четвёртый мотор, гонщик получил бы штраф на стартовой решётке и не смог бы стартовать с поула, а значит, и выиграть гонку, результаты которой из-за дождя фактически определились по итогам квалификации.
«Я рад, что мы не получили здесь штраф за замену мотора», — приводит слова Хорнера GPBlog.
Победителем Гран-при Бельгии стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили Джордж Расселл из «Уильямса» и Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Поскольку гонщики из-за дождя проехали всего три круга, пилотам была начислена лишь половина из положенных очков.
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