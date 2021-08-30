Шульмейстер объяснил, почему гонщики Ф-1 заслужили очки за урезанный Гран-при Бельгии

Известный российский гонщик Борис Шульмейстер поделился своим мнением о проведении гонки Гран-при Бельгии Формулы-1 в сокращённом варианте. Пилоты проехали лишь три круга за сейфти-каром, но топ-10 получила половинчатые очки.



«С точки зрения здравого смысла руководитель гонки принял правильное решение. Гоняться в таких условиях невозможно. Тем более, Гран-при предшествовало несколько серьёзных аварий в других сериях, на тренировках. Было очевидно, что на этом треке под сильным дождём гоняться нельзя.



С точки зрения болельщиков, конечно, это было отвратительно. Миллион людей по всему свету заняли места перед телевизорами, может, открыли пиво, а ничего не было. Было обидно. Но мне показалось, что организаторы сделали всё правильно.



Пилоты получили очки за эту гонку? А какие были варианты? Ребята приехали туда, выложились на квалификации, половину своей работы сделали. То, что Расселл получил, пусть и половинчатые очки, но за второе место, должно его мотивировать. Не вижу здесь никаких проблем, это было честно, все были в одинаковых условиях", — заявил Шульмейстер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.