Ветров прокомментировал решение ограничить гонку Гран-при Бельгии тремя кругами

Автоспортивный менеджер Николай Ветров прокомментировал проведение сокращённого Гран-при Бельгии Формулы-1, который из-за сильного дождя продлился лишь круга позади машины безопасности.



«Видимо, у организаторов не было другого выбора, хотя можно было бы перенести на понедельник, как предлагали некоторые команды. Но там проблема другая: люди пришли смотреть, зрители, может, не могли остаться до понедельника, плюс трансляции.



Конечно, это прискорбно, гонки, можно сказать, не было. Скорее, это меньшее из зол для них. Понятно, что организаторы сделали всё, что могли. Единственное, раз уж дождь так долго продолжался, могли бы запустить кругов на пять, дать возможность проехаться самим, без пейс-кара. Конечно, это сложно. Для зрителей было плохо, но, думаю, у них не было другого выхода.



Что касается получения очков пилотами, то совсем отменять нельзя. Есть минимальные очки, которые быть должны. Да, печально было смотреть, но там по сухому-то сложно, когда заходишь в «Красную воду». А по мокрому точно очень опасно. Могли бы быть проблемы", — заявил Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.