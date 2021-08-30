В «Ред Булл» недовольны Пересом, разбившим машину по пути на старт Гран-при Бельгии

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко намекнул, что недоволен действиями Серхио Переса, который по пути на стартовую решётку Гран-при Бельгии не справился с управлением на мокрой трассе и разбил машину. По словам Марко, подобного не должно происходить на круге выезда из боксов.

«Он сказал, что потерпел неудачу из-за аквапланирования, которое возникло из ниоткуда. Поэтому он и потерял контроль над машиной. Условия, конечно, были сложные, но подобные вещи не должны происходить на круге выезда из боксов», — приводит слова Марко GPBlog.

Победителем Гран-при Бельгии стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили Джордж Расселл из «Уильямса» и Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Поскольку гонщики из-за дождя проехали всего три круга, пилотам была начислена лишь половина из положенных очков.