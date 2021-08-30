Болельщики сильно намусорили на трибунах на Гран-при Бельгии. Видео
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Болельщики, которые в минувшие выходные посетили Гран-при Бельгии, оставили после себя множество мусора. Соответствующее видео появилось в «Твиттере».
Посмотреть видео можно в «твиттере» пользователя mevamaya.
Победителем Гран-при Бельгии стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили Джордж Расселл из «Уильямса» и Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Поскольку гонщики из-за дождя проехали всего три круга, пилотам была начислена лишь половина из положенных очков.
По итогам 12 этапов сезона лидерство в общем зачёте удерживает Хэмилтон. На его счету 202,5 очка. У Ферстаппена на три очка меньше. Третье место занимает Ландо Норрис из «Макларена», у него 113 очков.
Гран-при Нидерландов пройдёт с 3 по 5 сентября.
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