Болельщики сильно намусорили на трибунах на Гран-при Бельгии. Видео

Болельщики, которые в минувшие выходные посетили Гран-при Бельгии, оставили после себя множество мусора. Соответствующее видео появилось в «Твиттере».

Посмотреть видео можно в «твиттере» пользователя mevamaya.

Победителем Гран-при Бельгии стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили Джордж Расселл из «Уильямса» и Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Поскольку гонщики из-за дождя проехали всего три круга, пилотам была начислена лишь половина из положенных очков.

По итогам 12 этапов сезона лидерство в общем зачёте удерживает Хэмилтон. На его счету 202,5 очка. У Ферстаппена на три очка меньше. Третье место занимает Ландо Норрис из «Макларена», у него 113 очков.

Гран-при Нидерландов пройдёт с 3 по 5 сентября.