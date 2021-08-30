В «Альфа Ромео» выступили с заявлением по сорванному Гран-при Бельгии

В «Альфа Ромео» опубликовали заявление, посвящённое сорванному из-за дождя Гран-при Бельгии. Пилоты, проехавшие всего три круга за машиной безопасности, получили половинные очки за гонку.

«Огромное спасибо всем потрясающим болельщикам, которые часами сидели под дождём перед началом гонки. Вы, с вашими терпением и решимостью, — истинные гонщики дня. В течение нескольких месяцев мы с нетерпением ждали появления болельщиков на трибунах, поддерживающих нашу команду и наш спорт. К сожалению, вчера мы не смогли устроить для вас шоу.

Решение не проводить гонку в таких условиях было правильным, оно принято в интересах безопасности гонщиков, маршалов и самих зрителей. Тем не менее ситуацию можно было бы разрешить гораздо более подходящим образом, если бы вообще не было «гонки», свидетелями которой мы стали. Такой исход причиняет боль всем нам, но особенно обидно за болельщиков, которые не увидели шоу. Мы надеемся, что из этой ситуации извлечены уроки, благодаря чему мы лучше сработаем в будущем и дадим поклонникам нашего спорта то, что они заслуживают.

Ещё раз искренне благодарим всех болельщиков за это. Вчера в Спа вы были великолепны», — отмечается в заявлении команды.