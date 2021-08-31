Источник: «Альфа Таури» определилась с будущим Юки Цуноды

Концерн «Ред Булл», подтвердивший на Гран-при Бельгии состав своей основной команды на сезон-2022 Формулы-1, не собирается тянуть и с объявлением гонщиков «Альфа Таури». Согласно информации Motorsport-Total, соглашение с японским пилотом Юки Цунодой на 2022 год будет подтверждено перед Гран-при Италии Формулы-1 или уже в дни этапа в Монце. Такой тайминг логичен, учитывая, что Гран-при Италии является домашним этапом для «Альфа Таури».



Что касается Пьера Гасли, то его будущее уже определено, так как у французского гонщика действует долгосрочный контракт с «Ред Булл».



Подтверждение соглашения с Цунодой будет означать, что в сезоне-2022 в Формулу-1 не перейдёт ни один из представителей «Ред Булл» в младших сериях, в числе которых Юри Випс, Лайам Лоусон и Деннис Хаугер.

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