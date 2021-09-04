Мазепин обвинил Шумахера, что Мик специально испортил финальную попытку Никиты

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин раскритиковал действия своего напарника Мика Шумахера, который обогнал его на прогревочном круге в конце Q1 квалификации Гран-при Нидерландов.
«Я сильно раздражён, если честно, потому что с трафиком всё не должно было быть так трудно. Внутри команд Формулы-1 существует правило, что в один уик-энд первая на трассе твоя машина, а в следующий — другая. В этот уик-энд была моя очередь быть первой машиной. В Имоле я обогнал первую машину и получил выволочку от команды. А теперь такое произошло уже со мной второй раз: напарник обгоняет меня, отправляя в трафик, и специально портит мою финальную попытку в квалификации, так что я недоволен.
Если ты делаешь это один раз, по незнанию, то это нормально. Но два раза — это уже специально. Мне не нравится, когда существуют какие-то трения, так быть не должно», — приводит слова Мазепина Motorsport Week.
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