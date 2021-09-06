Боттас верит, что в составе «Альфа Ромео» поборется за победы

Финский гонщик Валттери Боттас прокомментировал подписание многолетнего контракта с «Альфа Ромео», начиная с 2022 года.



«В моей карьере открывается новая глава. Я предвкушаю переход в «Альфа Ромео», где буду выступать в 2022 году и далее. Это будет новый вызов с этим культовым производителем. «Альфа Ромео» — бренд, который не нуждается в представлении. Для меня будет честью представлять эту марку.



Потенциал Хинвиля очевиден, и я рад получить возможность возглавить движение команды вперёд, особенно с учётом нового регламента в 2022 году, который даёт команде шанс сделать рывок. Я благодарен команде, которая поверила в меня, и я не могу дождаться шанса оплатить им за доверие. Я как никогда голоден до борьбы за результаты и, когда придёт время, за победы.



Я горжусь тем, чего добился в Брэкли, и полностью сконцентрирован на том, чтобы завершить свою работу там, ведь мы сражаемся за ещё один чемпионский титул. Но я также с нетерпением жду новых вызовов, которые ждут меня в следующем году», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Альфа Ромео».

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