Йост Капито поделился эмоциями от перехода Расселла в «Мерседес»

Руководитель «Уильямса» Йост Капито прокомментировал известие о переходе Джорджа Расселла в «Мерседес». Британский гонщик подписал с «серебряными стрелами» долгосрочный контракт и начнёт выступать за них в сезоне-2022.
«За три прошедших года каждому члену «Уильямса» стало ясно, насколько предан, сконцентрирован и талантлив Джордж. У него есть все необходимые данные, чтобы добиться величайших успехов в нашем спорте. Я и вся наша команда рады, что Расселл вознаграждён возможностью попробовать себя в «Мерседесе». Мы будем с интересом и гордостью наблюдать за его успехами, помня о роли «Уильямса» в развитии навыков Джорджа. Конечно, мы знали, что такое может произойти: у нас есть ряд вариантов на место, которое покинет Расселл в конце сезона. Ждём формирования нашего будущего состава, который поможет сделать нам следующий шаг в захватывающем путешествии», — цитирует Капито официальный «инстаграм» команды.
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