Состав команд Формулы-1 на сезон-2022: таблица обновлена

«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2022. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице также указаны выбранные пилотами постоянные номера.



В последней версии учтено подтверждение контракта на следующий сезон между немецкой командой Формулы-1 «Мерседес» и британским гонщиком Джорджем Расселлом, а также подтверждение состава «Альфа Таури», где продолжат выступать Пьер Гасли и Юки Цунода.



В Формуле-1 осталось четыре вакансии: одна в «Хаасе», одна в «Альфа Ромео» и две в «Уильямсе».

Таблицу можно посмотреть по ссылке:

СОСТАВ КОМАНД ФОРМУЛЫ-1 НА СЕЗОН-2022: ВСЕ КОНТРАКТЫ С ГОНЩИКАМИ И ПОСЛЕДНИЕ СЛУХИ, ТАБЛИЦА