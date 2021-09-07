Состав команд Формулы-1 на сезон-2022: таблица обновлена

«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2022. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице также указаны выбранные пилотами постоянные номера.
В последней версии учтено подтверждение контракта на следующий сезон между немецкой командой Формулы-1 «Мерседес» и британским гонщиком Джорджем Расселлом, а также подтверждение состава «Альфа Таури», где продолжат выступать Пьер Гасли и Юки Цунода.
В Формуле-1 осталось четыре вакансии: одна в «Хаасе», одна в «Альфа Ромео» и две в «Уильямсе».
Таблицу можно посмотреть по ссылке:
СОСТАВ КОМАНД ФОРМУЛЫ-1 НА СЕЗОН-2022: ВСЕ КОНТРАКТЫ С ГОНЩИКАМИ И ПОСЛЕДНИЕ СЛУХИ, ТАБЛИЦА
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