Цунода: счастлив остаться с «Альфа Таури», но давайте завершим 2021 год на мажорной ноте

Японский гонщик Юки Цунода прокомментировал продление контракта с «Альфа Таури» на следующий год.

«2022 год — подтверждено. Я счастлив остаться с «Альфа Таури» в следующем году! Спасибо команде, давайте завершим 2021 год на мажорной ноте», — написал Цунода на своей странице в «Инстаграме».

Фотографии можно посмотреть на странице Юки Цуноды в «Инстаграме».

В общем зачёте пилотов Юки занимает тринадцатое место. На его счету 18 очков. Возглавляет рейтинг гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В его активе 224.5 балла. На втором месте пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (221.5), на третьем — его напарник Валттери Боттас (123).



Ранее руководитель «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал сохранение Цуноды и Пьера Гасли в составе команды на сезон-2022.