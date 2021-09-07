Цунода: счастлив остаться с «Альфа Таури», но давайте завершим 2021 год на мажорной ноте

Японский гонщик Юки Цунода прокомментировал продление контракта с «Альфа Таури» на следующий год.
«2022 год — подтверждено. Я счастлив остаться с «Альфа Таури» в следующем году! Спасибо команде, давайте завершим 2021 год на мажорной ноте», — написал Цунода на своей странице в «Инстаграме».
Фотографии можно посмотреть на странице Юки Цуноды в «Инстаграме».
В общем зачёте пилотов Юки занимает тринадцатое место. На его счету 18 очков. Возглавляет рейтинг гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В его активе 224.5 балла. На втором месте пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (221.5), на третьем — его напарник Валттери Боттас (123).
Ранее руководитель «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал сохранение Цуноды и Пьера Гасли в составе команды на сезон-2022.
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