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Даниил Квят показал видео боксёрского спарринга с тренером

Даниил Квят показал видео боксёрского спарринга с тренером
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Резервный гонщик команды Формулы-1 «Альпин» Даниил Квят опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» видеоролики со своей очередной тренировки по боксу, которую он проводил со своим тренером Адександером Рудовичем.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Ранее Квят и другой бывший гонщик «Альфа Таури» и «Ред Булл» Александер Албон обсуждали возможность проведения шутливого боксёрского поединка — после того, как таиландец вслед за россиянином начал активные занятия боксом. В мае 2021 года Албон заявил, что надеется в скором времени объявить дату боя с Квятом. В сентябре стало известно, что Александер Албон занял место в «Уильямсе» на 2022 год, на которое, по информации прессы, претендовал и Квят.

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