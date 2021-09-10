Мазепин рассказал, в каком случае будет готов выслушивать критику от Ральфа Шумахера
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин высказался о словах бывшего пилота Формулы-1 Ральфа Шумахера, обрушившегося на него с критикой после инцидента с Миком Шумахером на Гран-при Нидерландов. По словам Никиты, если подобного рода вещи происходят для защиты семьи, он с радостью послушает их вновь.
«Я уважаю чужие мнения. По-моему, он просто защищает свою семью. Что тут сказать? Если его семье нужна защита в Формуле-1, то я с радостью послушаю подобного рода высказывания», — приводит слова Мазепина GPFans.
Напомним, на Гран-при Нидерландов Мазепин жёстко отбил атаку Мика Шумахера в конце первого круга, что и спровоцировало критику в адрес российского гонщика.
Ранее Никита заявил, что только недавно получил равную с Миком технику.
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