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Стало известно расписание Ф-2 и Ф-3 на Гран-при России. Первая гонка в субботу — в 8:35

Стало известно расписание Ф-2 и Ф-3 на Гран-при России. Первая гонка в субботу — в 8:35
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ФИА определилась с расписанием гоночного уик-энда Гран-при России Формулы-1. Организаторам пришлось встраивать в расписание гоночные сессии Формулы-3, после того как финальный этап этой моносерии был перенесён с Остина на «Сочи Автодром». В итоге в субботу, 25 сентября, пройдут сразу четыре гонки младших серий, а также тренировка и квалификация Формулы-1. Чтобы вписаться в график, первая гонка Формулы-3 стартует уже в 8:35 по местному времени.

Гран-при России. Полное расписание гоночных сессий.

24 сентября, пятница
10:05-10:50 — Формула-3, тренировка
11:30-12:30 — Формула-1, первая тренировка
12:55-13:40 — Формула-2, тренировка
15:00-16:00 — Формула-1, вторая тренировка
16:25-16:55 — Формула-3, квалификация
17:20-17:50 — Формула-2, квалификация

25 сентября, суббота
08:35-09:20 — Формула-3, гонка 1
10:30-11:20 — Формула-2, гонка 1
12:00-13:00 — Формула-1, третья тренировка
13:40-14:25 — Формула-3, гонка 2
15:00-16:00 — Формула-1, квалификация
16:45-17:35 — Формула-2, гонка 2

26 сентября, воскресенье
09:55-10:40 — Формула-3, гонка 3
11:20-12:25 — Формула-2, гонка 3
15:00-17:00 — Формула-1, гонка.

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