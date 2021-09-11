Стало известно расписание Ф-2 и Ф-3 на Гран-при России. Первая гонка в субботу — в 8:35

ФИА определилась с расписанием гоночного уик-энда Гран-при России Формулы-1. Организаторам пришлось встраивать в расписание гоночные сессии Формулы-3, после того как финальный этап этой моносерии был перенесён с Остина на «Сочи Автодром». В итоге в субботу, 25 сентября, пройдут сразу четыре гонки младших серий, а также тренировка и квалификация Формулы-1. Чтобы вписаться в график, первая гонка Формулы-3 стартует уже в 8:35 по местному времени.



Гран-при России. Полное расписание гоночных сессий.



24 сентября, пятница

10:05-10:50 — Формула-3, тренировка

11:30-12:30 — Формула-1, первая тренировка

12:55-13:40 — Формула-2, тренировка

15:00-16:00 — Формула-1, вторая тренировка

16:25-16:55 — Формула-3, квалификация

17:20-17:50 — Формула-2, квалификация



25 сентября, суббота

08:35-09:20 — Формула-3, гонка 1

10:30-11:20 — Формула-2, гонка 1

12:00-13:00 — Формула-1, третья тренировка

13:40-14:25 — Формула-3, гонка 2

15:00-16:00 — Формула-1, квалификация

16:45-17:35 — Формула-2, гонка 2



26 сентября, воскресенье

09:55-10:40 — Формула-3, гонка 3

11:20-12:25 — Формула-2, гонка 3

15:00-17:00 — Формула-1, гонка.