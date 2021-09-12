Тото Вольф: в футболе действия Ферстаппена назвали бы «тактическим фолом»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением об аварии Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на Гран-при Италии. Функционер назвал произошедшее «тактическим фолом» гонщика «Ред Булл».



«Решать, кто виноват, будут стюарды. В футболе подобное можно было бы назвать «тактическим фолом». Макс, скорее всего, понимал, что Хэмилтон наверняка выиграет гонку, если останется впереди.



В четвёртом повороте Льюис отступил, что очень важно — здесь ты понимаешь, что соперник останется впереди. Что касается аварии, то Ферстаппен знал, что тут она неизбежна. Думаю, столкновения будут продолжаться, если мы не поработаем над этим. В этот раз машина прилетела на голову Льюису. Как далеко это зайдёт?» — цитирует Вольфа Sky Sports.