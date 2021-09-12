Стролл избежал штрафа и сохранил седьмое место на Гран-при Италии

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл избежал штрафа от стюардов и сохранил седьмое место на Гран-при Италии, отделавшись официальным предупреждением. Ранее стюарды вызвали к себе пилота, чтобы тот объяснил, почему не сбросил скорость в зоне действия жёлтых флагов.



Строллу грозил пятисекундный штраф, он мог откатиться на девятую строчку. В случае более сурового наказания Лэнс покинул бы топ-10.



Стюарды отметили, что маршалы с жёлтыми флагами находились в зоне плохой видимости. Автоматическая система на тот момент ещё не синхронизировала режим жёлтых флагов. Однако Стролл всё равно мог начать сбрасывать скорость чуть раньше, поэтому и получил официальное предупреждение.



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