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Джовинацци прокомментировал свою аварию на старте Гран-при Италии

Джовинацци прокомментировал свою аварию на старте Гран-при Италии
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Гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци подвёл итоги Гран-при Италии. Джовинацци закончил гонку в Монце на 13-й строчке.

«Очень жаль, что уик-энд, складывавшийся так удачно, был подпорчен инцидентом на первом круге. На второй шикане я зашёл очень широко, машина подскочила на поребрике, и я уже не смог её контролировать. Точно понять, что именно произошло, я могу только после просмотра видео.

После этого сложность гонки для меня резко возросла. Днище болида было повреждено, отыгрываться было очень тяжело. Мне особенно жаль, потому что мы были способны на высокий темп, особенно, если учитывать результаты машин, стартовавших рядом с нами. На домашней гонке в Монце мне хотелось выступить лучше», — цитирует гонщика официальный сайт «Альфа Ромео».

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