Льюис Хэмилтон порадовался долгожданной победе «Макларена»

Гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон поздравил своего партнёра по команде Валттери Боттаса с успешным выступлением на Гран-при Италии, где финн занял третье место. Также Хэмилтон поздравил пилотов «Макларена» Даниэля Риккардо и Ландо Норриса, занявших первое и второе место в Монце соответственно.



«Риккардо и Норрис, поздравляю! Вы проделали отличную работу на этом уик-энде, парни. Счастлив как за вас, так и за „Макларен“, за который я выступал ранее. Приятно вновь видеть вас на вершине.



Мой напарник Боттас тоже отлично отработал. Сохраняет лидерство «Мерседеса» в чемпионате», — написал Хэмилтон в своём «инстаграме».



Сам Хэмилтон не сумел закончить Гран-при Италии, столкнувшись с Максом Ферстаппеном. Льюис получил лёгкое повреждение шеи, от серьёзных травм его спасла система гало.