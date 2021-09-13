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Льюис Хэмилтон порадовался долгожданной победе «Макларена»

Льюис Хэмилтон порадовался долгожданной победе «Макларена»
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Гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон поздравил своего партнёра по команде Валттери Боттаса с успешным выступлением на Гран-при Италии, где финн занял третье место. Также Хэмилтон поздравил пилотов «Макларена» Даниэля Риккардо и Ландо Норриса, занявших первое и второе место в Монце соответственно.

«Риккардо и Норрис, поздравляю! Вы проделали отличную работу на этом уик-энде, парни. Счастлив как за вас, так и за „Макларен“, за который я выступал ранее. Приятно вновь видеть вас на вершине.

Мой напарник Боттас тоже отлично отработал. Сохраняет лидерство «Мерседеса» в чемпионате», — написал Хэмилтон в своём «инстаграме».

Сам Хэмилтон не сумел закончить Гран-при Италии, столкнувшись с Максом Ферстаппеном. Льюис получил лёгкое повреждение шеи, от серьёзных травм его спасла система гало.

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