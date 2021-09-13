Штраф Ферстаппена — двойная несправедливость. А как же действия Хэмилтона и Сильверстоун?

Хэмилтон виноват в столкновении ничуть не меньше Макса, но штраф получил только голландец. Почему так?

Скандальные столкновения и последующие спорные решения судей потихоньку становятся одним из трендов этого сезона: в трёх из пяти последних гонок болиды «Мерседеса» и «Ред Булл» не могли поделить трассу, что неминуемо приводило к спорам и разборкам после финиша. Эпизод в Монце, пожалуй, можно назвать самым сложным в плане поиска виновника аварии. Однако судьи не растерялись и наградили Макса Ферстаппена штрафом в виде потери трёх мест на стартовой решётке в Сочи. И это наказание уже по традиции вызвало массу вопросов.

Что произошло?

Забавно получается, что столкновение между двумя фаворитами в борьбе за титул стало возможным именно благодаря обоюдным заминкам на пит-стопе со стороны роботизированных механиков «Мерседеса» и «Ред Булл». Покидая пит-лейн после долгого четырёхсекундного пит-стопа, Льюис Хэмилтон увидел, как мимо него проносится главный соперник первой трети гонки – Ландо Норрис. Ко входу в первую шикану с пилотом «Мерседеса» поравнялся уже и Макс Ферстаппен. Ну а далее нас ждала новая серия противостояния двух лидеров этого сезона.

Хэмилтон очень грамотно закрыл траекторию, не оставив места голландцу, а Ферстаппен, в свою очередь, слишком самоуверенно попытался воспользоваться тем минимальным пространством, что было в его распоряжении. Льюис так рьяно выталкивал Макса, что машина голландца попросту наехала на бордюр, затем соприкоснулись задние колёса двух болидов, в результате чего «Ред Булл» Ферстаппена взмыл вверх и приземлился прямо на машину Хэмилтона. Итогом ожесточённого сражения стало очередное столкновение между болидами «Мерседеса» и «Ред Булл».

Новость по теме Видео: болид Ферстаппена приземляется на «Мерседес» Хэмилтона после аварии

Пока судьи размышляли, что же делать с этим сложным инцидентом, Макс и Льюис обменялись любезностями через прессу.

«Он начал резать трассу сразу после окончания белой линии, так что мне пришлось заехать на грязную часть трассы. Я поехал снаружи. Конечно, он понимал, что я буду атаковать, но продолжал меня выжимать, а я хотел работать с ним, потому что хотел гоняться», – сказал своё слово Ферстаппен.

«Мог ли Макс отступить? Абсолютно. Ровно такой же сценарий был в четвёртом повороте, где я поехал снаружи. Я был в точно такой же позиции, но отступил. И это гонки. Он же сегодня просто не хотел отступать. Он знал, что должно произойти, когда заходил во второй поворот. Он знал, что проедет по бордюру, но всё равно сделал это», – высказал свою точку зрения Хэмилтон.

В итоге судьи признали Макса Ферстаппена виновником аварии. За свою настырность в первой шикане «Монцы» голландец получил три штрафные позиции на стартовую решётку следующей гонки в Сочи.

Наказание Ферстаппена отлично демонстрирует неоднозначность существующих правил

Решение, которое вынесли судьи касательно аварии Хэмилтона и Ферстаппена, со всех сторон является спорным и неоднозначным. Справедливости ради стоит отметить: эпизод, произошедший между двумя лидерами чемпионата, настолько противоречивый, что судьи изначально были обречены на шквал критики в свой адрес – какое бы решение они ни приняли.

Первый вопрос, который возникает после вынесения вердикта: почему виновником аварии признали именно Макса? С одной стороны, тут всё понятно – Ферстаппен находился в менее выгодной позиции и попытался протиснуться в уже закрытую калитку, в результате чего по собственной вине и наехал на бордюр, завершив этим самым гонку для себя и для Льюиса. С другой стороны, Хэмилтон также небезгрешен в этом эпизоде. Уж больно жёстко британец выдавливал своего соперника с трассы, по сути, перекрыв ему траекторию. При должном желании Льюис наверняка смог бы избежать столкновения и контратаковать уже после выхода из шиканы. Но Хэмилтон предпочёл действовать до конца и вытеснил Макса за пределы трассы.

Каждый из пилотов внёс свой вклад в то, чтобы эпизод в первой шикане закончился именно столкновением. В принципе, это происшествие можно было бы расценить как гоночный инцидент, но у судей на этот счёт было своё мнение.

Также большой резонанс вызвала и мера пресечения, выбранная для Ферстаппена. И вот здесь дела обстоят уже куда сложнее, нежели с поиском виноватого. Ведь штраф Макса в очередной раз указал на слабые стороны тех правил, что сейчас действуют в Формуле-1. С точки зрения закона свои штрафные три позиции пилот «Ред Булл» получил абсолютно по делу. Как виновник аварии Ферстаппен должен был отбыть своё наказание ещё в гонке, но, поскольку он сошёл с дистанции, штраф автоматически переносится на следующий этап. И вот такие правовые нюансы уже вызывают лёгкое недоумение.

Согласно логике ФИА, пилот может выбить своего главного соперника, продолжив при этом гонку, и получить за это всего лишь 10 секунд штрафа, которые, вполне вероятно, вообще никак не скажутся на его итоговой позиции. Но если гонщик становится виновником аварии, которая заканчивается обоюдным сходом, ему сразу же накидывают три позиции на стартовой решётке следующего Гран-при. Иными словами, находясь в более выигрышных условиях, пилот получает куда менее жёсткое наказание.

Вспомним эпизод, произошедший между Хэмилтоном и Ферстаппеном на «Сильверстоуне». Британец устраняет своего главного конкурента в борьбе за титул, судьи признают его виновным и Хэмилтон получает десятисекундный штраф, который благополучно отбывает на пит-стопе, а затем и вовсе выигрывает гонку, оставшись без самого грозного соперника в лице Ферстаппена.

Спустя два месяца Макс также устраняет своего главного преследователя, завершая при этом гонку. И за это пилот «Ред Булл» получает более жёсткое наказание, чем то, которое ему полагалось в случае, если бы он смог продолжить гонку. Двойная несправедливость. Так и получается, что, согласно существующим законам, откровенно выносить соперника без последствий для собственной машины куда выгоднее, чем просто быть виновником в аварии, которая завершилась обоюдным сходом – не самый логичный момент в правилах ФИА.