Шульмейстер объяснил, почему не согласен с решением оштрафовать Ферстаппена

Известный российский гонщик Борис Шульмейстер поделился своим мнением насчёт столкновения Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Италии Формулы-1.



«Инцидент очень неоднозначный. Не могу сказать, что кто-то из пилотов явно не прав. Сложились сразу несколько обстоятельств: у Макса был неудачный пит-стоп, который задержал его на лишние десять секунд. После того как он поставил новые шины, он показал лучший круг, поэтому скорость была очень большая. У Хэмилтона же были свежие, но ещё совсем холодные шины. В итоге получилось так, что два автомобиля оказались в одной точке: один на прогретых шинах снаружи, а другой — внутри на холодных.



Мне показалась, что Льюис оставил Максу достаточно места — мы не можем упрекать его за данный инцидент. Инерция Хэмилтона на непрогретых шинах взяла в сторону машина Макса. Даже если Льюис не имел злого умысла выдавить Ферстаппена на поребрик… Он просто следовал по линии, которая могла оставить место слева для машины Макса, но шины были скользкие, от чего машина начала смещаться. Была ли в этом вина Хэмилтона? Возможно, но я бы не стал называть его злым гением.



Если смотреть на эпизод глазами Ферстаппена, когда он поравнялся с машиной Хэмилтона, оказалось, что ему недостаточно места — левые колёса попали на оранжевый бублик. Дальше была неконтролируемая обоими пилотами ситуация: произошёл отскок, машины зацепились одна за другую, и машину Макса подкинуло вверх. Это обычный гоночный инцидент, который случайно закончился столь драматично. Считаю, оба пилота виноваты. Как говорится, shit happens — тут ничего не поделаешь. Знаю, что Макса наказали, и не согласен с таким решением.



Ферстаппен и Хэмилтон — оба профессионалы, примерно равные по скорости, близки по таланту. Раньше Макс был более жёстким и резким, но сейчас уже повзрослел и набрался опыта. Думаю, риторика обоих сторон будет сдержанной, но противостояние на трассе сохранится до самого последнего момента. Моя мечта, чтобы чемпион определился в самой последней гонке сезона. Когда есть один непререкаемый лидер, гонки становятся неинтересными. Надеюсь, что и в Сочи, где будет много обгонов, достаточно опасная, окружённая забором трасса, будет яркая и интересная борьба, возможно, что обгоны и аварии. Нас ждёт яркая борьба, с нетерпением жду сочинского этапа!» — заявил Шульмейстер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.