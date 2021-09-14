Авария в Монце укрепила лидерство Ферстаппена по нанесённому ущербу в сезоне-2021

После Гран-при Италии, завершившегося победой Даниэля Риккардо, был обновлён рейтинг нанесённого гонщиками материального ущерба своим командам. С большим отрывом рейтинг возглавляет пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, ущерб от действий которого превышает $ 4 млн. Напомним, в последней гонке Макс попал в аварию и сошёл с трассы.



Следом после голландца идут гонщик «Хааса» Мик Шумахер ($ 3,243 млн) и Валттери Боттас из «Мерседеса» ($ 3,021 млн). В топ-5 также входят пилот «Феррари» Шарль Леклер ($ 2,460 млн) и Николас Латифи из «Уильямса» ($ 2,294 млн). Выступающий за «Хаас» россиянин Никита Мазепин находится в середине рейтинга с $ 901 тыс. нанесённого ущерба.



Наименьший ущерб своей команде нанесли гонщики «Альпин» Эстебан Окон ($ 370 тыс.) и Фернандо Алонсо ($ 170 тыс.).