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Алонсо: у «Альпин» нет быстрейшего болида, но есть лучшая команда из середняков

Алонсо: у «Альпин» нет быстрейшего болида, но есть лучшая команда из середняков
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мнением о ходе борьбы в Кубке конструкторов. 40-летний гонщик отметил, что его команда попробует сразиться за пятое место.

«По выходным мы делаем свою работу. Возможно, по чистой скорости у нас не такая быстрая машина, как у «Альфа Таури» или «Астон Мартин», зато у нас есть отличная команда, благодаря которой мы набираем очки. Будем сражаться до последнего за пятую строчку, впереди у всех ещё будут взлёты и падения.

Наша скорость на протяжении трёх этапов сильно разнилась. Наверное, многое зависит от трассы. Но я жду улучшения наших результатов. У «Альпин» нет быстрейшего болида, но есть лучшая команда из середняков», — приводит слова Алонсо Motorsport Week.

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