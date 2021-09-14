Алонсо: у «Альпин» нет быстрейшего болида, но есть лучшая команда из середняков
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мнением о ходе борьбы в Кубке конструкторов. 40-летний гонщик отметил, что его команда попробует сразиться за пятое место.
«По выходным мы делаем свою работу. Возможно, по чистой скорости у нас не такая быстрая машина, как у «Альфа Таури» или «Астон Мартин», зато у нас есть отличная команда, благодаря которой мы набираем очки. Будем сражаться до последнего за пятую строчку, впереди у всех ещё будут взлёты и падения.
Наша скорость на протяжении трёх этапов сильно разнилась. Наверное, многое зависит от трассы. Но я жду улучшения наших результатов. У «Альпин» нет быстрейшего болида, но есть лучшая команда из середняков», — приводит слова Алонсо Motorsport Week.
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