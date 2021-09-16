Роберта Шварцмана поздравили с днём рождения, ткнув тортом в лицо

Российского гонщика Формулы-2 Роберта Шварцмана забавным образом поздравили с днём рождения. Пилоту, которому сегодня исполнилось 22 года, ткнули тортом в лицо и выдавили на затылок сливки из баллончика.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Россиянин по итогам этапа Формулы-2 в Италии трижды финишировал в очках, заняв шестое, третье и снова шестое места. За три этапа до конца сезона Роберт Шварцман отстаёт от лидера чемпионата, своего напарника по «Према» Оскара Пиастри на 36 очков. Следующий этап чемпионата Формулы-2 пройдёт в Сочи, параллельно с Гран-при России Формулы-1.
Ранее Маттиа Бинотто высказался о подходе «Феррари» к будущему Роберта Шварцмана. Функционер подчеркнул, что россиянину нужно сконцентрироваться на концовке чемпионата.
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