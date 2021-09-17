Команды Формулы-1 хотят сделать болиды тяжелее

Команды Формулы-1 настаивают на дальнейшем увеличении минимального веса для автомобилей следующего года, которые разрабатываются в соответствии с новым техническим регламентом. Об этом сообщает RaceFans, ссылаясь на технического директора «Альфа Ромео» Яна Моншо.



Ранее стало известно, что вместо 13-дюймовых колёсных дисков будут использоваться 18-дюймовые, что должно привести к увеличению веса машин. Согласно изменениям в правилах, минимальный вес автомобилей возрастёт на 38 кг и составит 790 кг, существенно больше, чем при прежних стандартах, установленных ещё в 2014 году.

Как заявил Моншо, 38 кг — это недостаточно, поскольку достичь такого веса будет крайне сложно, без использования дорогостоящих материалов. В связи с этим, с целью снижения расходов на конструирование автомобилей, команды хотят увеличить планку в 790 кг.

В 2014 году, когда в Формуле-1 появились турбогибридные двигатели, минимальный вес составлял на 100 кг меньше. Сейчас он составляет 752 кг. За последние 30 лет минимальный вес машин Формулы-1 вырос более чем на 380 кг.