Команды Формулы-1 хотят сделать болиды тяжелее

Команды Формулы-1 настаивают на дальнейшем увеличении минимального веса для автомобилей следующего года, которые разрабатываются в соответствии с новым техническим регламентом. Об этом сообщает RaceFans, ссылаясь на технического директора «Альфа Ромео» Яна Моншо.
Ранее стало известно, что вместо 13-дюймовых колёсных дисков будут использоваться 18-дюймовые, что должно привести к увеличению веса машин. Согласно изменениям в правилах, минимальный вес автомобилей возрастёт на 38 кг и составит 790 кг, существенно больше, чем при прежних стандартах, установленных ещё в 2014 году.
Как заявил Моншо, 38 кг — это недостаточно, поскольку достичь такого веса будет крайне сложно, без использования дорогостоящих материалов. В связи с этим, с целью снижения расходов на конструирование автомобилей, команды хотят увеличить планку в 790 кг.
В 2014 году, когда в Формуле-1 появились турбогибридные двигатели, минимальный вес составлял на 100 кг меньше. Сейчас он составляет 752 кг. За последние 30 лет минимальный вес машин Формулы-1 вырос более чем на 380 кг.
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