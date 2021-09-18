Вассёр поддержал идею предоставления машин новичкам в первой тренировке Гран-при

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр поддержал идею предоставлять болиды в первой тренировке молодым пилотам без опыта в Формуле-1.
«Думаю, предоставлять первую практику новичкам — это хороший ход. Это наилучшая возможность, чтобы показать себя из тех, что мы можем предоставить. Кроме того, я не считаю, что первая тренировка так уж важна для команд в вопросе подготовки к Гран-при. В прошлом мы часто давали время в первой тренировке Шарлю Леклеру, Антонио Джовинацци, Каллуму Айлотту. С другой стороны, молодые пилоты оказываются в непростой ситуации, когда им нужно сразу же, без подготовки садиться в машину, но при этом они не имеют права её разбить, ведь до второй тренировки остаётся всего два часа.
В итоге у них есть возможность проехать пару-тройку отрезков по шесть кругов, и им нужно показать что-то за столь короткое время. Это безумная и сложная ситуация, но что есть — то есть. По крайней мере, у парней появится возможность показать себя», — приводит слова Вассёра GPFans.
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