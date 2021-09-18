Ромен Грожан попал в аварию на машине безопасности IndyCar

Бывший пилот Формулы-1, гонщик IndyCar Ромен Грожан попал в аварию перед стартом этапа американской серии на автодрома «Лагуна-Сека», сообщает USA TODAY.



В пятницу, 17 сентября, Грожан в рамках съёмок шоу для телеканала NBC проехал два круга на машине безопасности вместе со своим напарником Эдом Джонсом в роли пассажира. Однако при возвращении в боксы у Ромена возникли проблемы с тормозами и он врезался в барьер.



На машине сработали подушки безопасности, пилоты были отправлены в медицинский центр, однако это не помешает их участию в Гран-при.

«Ромен сказал, что педаль тормоза просто провалилась, машина не остановилась», — приводит слова представителя гоночного подразделения «Хонды» USA Today.



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