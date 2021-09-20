В «Альфа Ромео» рассказали, что будут строить проект вокруг Валттери Боттаса

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр поделился ожиданиями от выступлений Валттери Боттаса за команду. Финский гонщик перейдёт в состав «Альфа Ромео» перед сезоном-2022.
«Последние несколько лет Валттери финишировал в топ-3 личного зачёта. Кроме того, Валттери всегда доказывал свою конкурентоспособность в борьбе с партнёром по команде Льюисом Хэмилтоном, особенно в квалификациях. Боттас искал проект, в котором мог бы взять на себя роль лидера. Это важно, потому что в Формуле-1 важна не только скорость пилота.
Как показывает история, в команде всегда должен быть номер один. Все успешные проекты за последние 25 лет строились вокруг одного гонщика. У «Рено» был Фернандо Алонсо, у «Ред Булл» – Себастьян Феттель, у «Феррари» – Михаэль Шумахер, а у «Мерседеса» – Льюис Хэмилтон. Поэтому мы тоже должны строить проект вокруг одного пилота и думаем, что пригласили нужного человека», — цитирует Вассёра Racingnews365.
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