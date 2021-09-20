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Ален Прост: ненавижу реверсивную решётку. Если её введут, я просто уйду из Формулы-1

Ален Прост: ненавижу реверсивную решётку. Если её введут, я просто уйду из Формулы-1
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Советник команды «Альпин», четырёхкратный чемпион мира Ален Прост поделился мнением о последних экспериментах в Формуле-1. Прославленный гонщик отметил, что он является приверженцем традиций.

«Хорошо, что Формула-1 пробует что-то новое, но нужно понимать, для чего нужны перемены. Формула-1 должна сохранять свои традиции. Побеждать должна лучшая машина под управлением лучшего гонщика – побеждать, потому что они лучшие. В этом и состоит идея.

Лично мне идея с реверсивной стартовой решёткой очень не нравится. Я её просто ненавижу. Если её всё-таки введут, я просто уйду из Формулы-1. Мне кажется, что это вообще худшее, что можно сделать. Лучше смотреть за скучным доминированием одной команды, потому что успех будет заслуженным, чем за гонками с реверсивной решёткой. Хотя надо признать, что я всегда был большим сторонником традиций», — цитирует Проста GPFans.

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