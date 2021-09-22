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В «Альпин» рассказали о планах по дальнейшему участию в Формуле-1

В «Альпин» рассказали о планах по дальнейшему участию в Формуле-1
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Будущее «Альпин» в Формуле-1 гарантировано на следующие «пять-десять лет». Об этом сообщил управляющий директор команды Лоран Росси, опровергнув предположение, что победа Эстебана Окона на Гран-при Венгрии могла бы повлиять на то, что закрытия всей программы выступления в чемпионате точно не случится.

«Победа на самом деле не была такой уж и важной в этом отношении. Она не меняет нашу стратегию, но помогает нам в неё лучше поверить. Сейчас мы коренным образом изменили наш взгляд к Формуле-1. Раньше это всегда было темой для обсуждения всего правления, а также группы «Рено». Теперь Формула-1 — целиком тема для «Альпин», и поэтому контроль ею осуществляют наш президент Луки де Мео и я. Мы решили, что останемся в «Королевских гонках» в течение следующих пяти-десяти лет», — приводит слова Росси GrandPX.news.

Лоран также признал, что команда осталась без единого покупателя на свой силовой агрегат.

«Нужно взглянуть на эту ситуацию трезво. Наш двигатель перестал быть привлекательным для клиентов. В прошлом мы часто стреляли себе в ногу, слишком сильно приспосабливая наши моторы к пожеланиям клиентов. Прямо сейчас нам лучше сосредоточиться на самих себе», — сказал Росси.

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