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Серхио Перес рассказал, беспокоит ли его срок нового контракта с «Ред Булл»

Серхио Перес рассказал, беспокоит ли его срок нового контракта с «Ред Булл»
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Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, что его не волнует тот факт, что с ним подписали новый контракт лишь на один сезон. Пилот отметил, что думает только о следующей гонке.

«Для меня это не имеет большого значения. Даже при долгосрочном контракте мы остаёмся гонщиками и хотим показывать свой максимум, добиваясь результата каждую неделю.

Если честно, я вообще не размышлял об этом вопросе. Единственное, о чём я думаю – это подготовка к следующей гонке. Я не могу представить, что буду думать что-то вроде: «У меня уже есть контракт на следующий сезон, можно расслабиться». Нет, точно нет. Если бы я так думал, меня бы здесь не было», – приводит слова Переса Autosport.

Ранее бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса поделился мнением о Пересе.

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