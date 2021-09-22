Расписание трансляций Гран-при России Формулы-1

«Чемпионат» публикует полное расписание трансляций ВТБ Гран-при России Формулы-1. Гоночный уик-энд пройдёт в Сочи с 23 по 26 сентября. Помимо гонок Формулы-1, сочинская трасса примет в рамках гоночного уик-энда этапы Формулы-2 и Формулы-3, причём для Ф-3 российский этап станет финальным в сезоне-2021.
Расписание трансляций (время московское):
Пятница, 24 сентября:
Практика Формулы-3: «Матч! Страна» – 8:50
Практика Формулы-2: «Матч! Страна» – 10:00
Первая практика Формулы-1: «Матч ТВ» – 11:25
Квалификация Формулы-3: «Матч! Арена», «Матч! Страна» – 12:55
Вторая практика Формулы-1: «Матч ТВ» – 14:55
Квалификация Формулы-2: «Матч! Страна» – 16:20.
Суббота, 25 сентября:
Первая гонка Формулы-3: «Матч! Страна» – 8:30
Первая гонка Формулы-2: «Матч! Страна» – 10:25
Третья практика Формулы-1: «Матч ТВ», «Матч! Арена» – 11:55
Вторая гонка Формулы-3: «Матч! Страна» – 13:35
Квалификация Формулы-1: «Матч ТВ» – 14:55
Вторая гонка Формулы-2: «Матч! Страна» – 16:40.
Воскресенье, 26 сентября:
Третья гонка Формулы-3: «Матч! Страна» – 9:50
Третья гонка Формулы-2: «Матч! Страна» – 11:15
Гонка Формулы-1 — «Матч ТВ» – 14:55.
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