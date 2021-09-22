Расписание трансляций Гран-при России Формулы-1

«Чемпионат» публикует полное расписание трансляций ВТБ Гран-при России Формулы-1. Гоночный уик-энд пройдёт в Сочи с 23 по 26 сентября. Помимо гонок Формулы-1, сочинская трасса примет в рамках гоночного уик-энда этапы Формулы-2 и Формулы-3, причём для Ф-3 российский этап станет финальным в сезоне-2021.



Расписание трансляций (время московское):



Пятница, 24 сентября:



Практика Формулы-3: «Матч! Страна» – 8:50

Практика Формулы-2: «Матч! Страна» – 10:00

Первая практика Формулы-1: «Матч ТВ» – 11:25

Квалификация Формулы-3: «Матч! Арена», «Матч! Страна» – 12:55

Вторая практика Формулы-1: «Матч ТВ» – 14:55

Квалификация Формулы-2: «Матч! Страна» – 16:20.



Суббота, 25 сентября:



Первая гонка Формулы-3: «Матч! Страна» – 8:30

Первая гонка Формулы-2: «Матч! Страна» – 10:25

Третья практика Формулы-1: «Матч ТВ», «Матч! Арена» – 11:55

Вторая гонка Формулы-3: «Матч! Страна» – 13:35

Квалификация Формулы-1: «Матч ТВ» – 14:55

Вторая гонка Формулы-2: «Матч! Страна» – 16:40.



Воскресенье, 26 сентября:



Третья гонка Формулы-3: «Матч! Страна» – 9:50

Третья гонка Формулы-2: «Матч! Страна» – 11:15

Гонка Формулы-1 — «Матч ТВ» – 14:55.