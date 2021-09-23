Льюис Хэмилтон ответил на обвинения в симуляции травмы на Гран-при Италии

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал слова советника «Ред Булл» Хельмута Марко о своей травме. Марко заявил, что немецкая команда «устроила шоу» с травмой Хэмилтона на Гран-при Италии.
«Не особо прислушиваюсь к тому, что говорят эти люди. Когда машина падает тебе на голову, ты испытываешь дискомфорт — это логично. Я точно что-то почувствовал после гонки и сказал, что собираюсь проверить своё здоровье.
Я работал с моим физиотерапевтом Анжелой сразу после гонки и во время полёта из Италии, а на следующий день прошёл обследование. Потом мы просто работали в течение недели с помощью иглоукалывания и других процедур.
Я не говорил, что умираю. Однако могло случиться всё, что угодно, поэтому я благодарен, что обошлось без серьёзных травм», — цитирует Хэмилтона Crash.net.
- 23 сентября 2021
-
17:23
-
16:56
-
16:51
-
15:05
-
15:00
-
14:34
-
14:06
-
13:58
-
13:11
-
12:09
-
11:47
-
11:32
-
11:17
-
09:57
-
00:05
- 22 сентября 2021
-
22:20
-
21:13
-
19:59
-
19:29
-
19:23
-
19:21
-
19:00
-
19:00
-
18:30
-
17:58
-
17:57
-
16:13
-
15:35
-
14:55
-
14:11
-
13:13
-
12:23
-
11:28
-
10:32
-
09:18