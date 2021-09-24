В Формуле-1 начали обсуждать возможный перенос квалификации Гран-при России на воскресенье

Угроза проливного дождя, который ожидается в субботу, 25 сентября, может привести к тому, что Формула-1 перенесёт квалификационную сессию ВТБ Гран-при России Формулы-1 на воскресенье. Об этом сообщает RaceFans.
«Воскресенье на самом деле выглядит неплохо, учитывая всё то, что я видел. Думаю, что шансы провести заезд в воскресенье без дождя, кажутся действительно неплохими. Вчера как раз состоялся хороший диалог на эту тему, где до каждого было донесено, что необходимо быть готовым к любому развитию событий», — сказал руководитель «Макларена» Андреас Зайдль.
Ранее стало известно, что первую гонку Формулы-3, которая должна была пройти в Сочи завтра, перенесли на сегодня. Начало запланировано на 17:25 мск. Как следствие, квалификацию Формулы-2, которая должна была начаться сегодня в 16:25 перенесли на 16:20 мск.
- 24 сентября 2021
-
14:39
-
14:39
-
14:19
-
14:00
-
13:16
-
12:50
-
12:33
-
12:13
-
11:25
-
10:59
-
10:14
-
09:48
-
08:00
-
01:01
-
00:33
- 23 сентября 2021
-
23:38
-
22:41
-
22:31
-
21:24
-
19:54
-
19:17
-
19:16
-
18:33
-
17:23
-
16:56
-
16:51
-
15:05
-
15:00
-
14:34
-
14:06
-
13:58
-
13:11
-
12:09
-
11:47
-
11:32