В Формуле-1 начали обсуждать возможный перенос квалификации Гран-при России на воскресенье

Угроза проливного дождя, который ожидается в субботу, 25 сентября, может привести к тому, что Формула-1 перенесёт квалификационную сессию ВТБ Гран-при России Формулы-1 на воскресенье. Об этом сообщает RaceFans.



«Воскресенье на самом деле выглядит неплохо, учитывая всё то, что я видел. Думаю, что шансы провести заезд в воскресенье без дождя, кажутся действительно неплохими. Вчера как раз состоялся хороший диалог на эту тему, где до каждого было донесено, что необходимо быть готовым к любому развитию событий», — сказал руководитель «Макларена» Андреас Зайдль.



Ранее стало известно, что первую гонку Формулы-3, которая должна была пройти в Сочи завтра, перенесли на сегодня. Начало запланировано на 17:25 мск. Как следствие, квалификацию Формулы-2, которая должна была начаться сегодня в 16:25 перенесли на 16:20 мск.

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