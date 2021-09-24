Ферстаппену сменили мотор, из-за чего в Сочи он будет стартовать с конца стартовой решётки

Пилоту австрийской команды «Ред Булл» Максу Ферстаппену сменили мотор. Это стало известно из соответствующей информации, опубликованной на официальном сайте Международной автомобильной федерации.



Это уже четвёртая замена двигателя. Таким образом, воскресную гонку ВТБ Гран-при России Формулы-1 голландец начнёт с конца стартовой решётки.



Замена мотора на болиде Ферстаппена намечалась после Гран-при Великобритании, когда Макс столкнулся с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса», в результате чего на его агрегате образовалась трещина.

Напомним, в Сочи Ферстаппен должен был потерять три позиции на старте. Виной тому штраф, который получил Макс за столкновение с Хэмилтоном на этапе в Монце.

Гоночный уик-энд проходит в Сочи с 23 по 26 сентября. Помимо гонок Формулы-1, сочинская трасса в рамках гоночного уик-энда принимает этапы Формулы-2 и Формулы-3, причём для Ф-3 российский этап станет финальным в сезоне-2021.