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В «Мерседесе» рассказали о состоянии механика, сбитого Хэмилтоном, и причинах инцидента

В «Мерседесе» рассказали о состоянии механика, сбитого Хэмилтоном, и причинах инцидента
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Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» подтвердила, что механик, отброшенный на пит-лейне болидом Льюиса Хэмилтона, не пострадал в данном инциденте.

«Для всех, кто спрашивает. Наш механик, отвечающий за передний домкрат, в порядке», — написали представители «Мерседеса» в командном «твиттере».

Позднее пресс-служба «Мерседеса» добавила, что Хэмилтон не смог вовремя затормозить, поскольку вновь случайно задел так называемую «магическую» кнопку, отвечающую за тормозной баланс. Из-за нажатия этой кнопки Хэмилтон ошибся на рестарте гонки Гран-при Азербайджана, когда мог обогнать Серхио Переса в борьбе за лидерство, но в итоге откатился назад и вообще не набрал очков.

Напомним, Хэмилтон стал вторым во второй пятничной практике ВТБ Гран-при России, уступив только Валттери Боттасу.

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