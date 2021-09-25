«Альфа Таури» может пересмотреть конструкцию переднего крыла из-за частых проблем Гасли

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли сообщил, что его команде, возможно, придётся пересмотреть конструкцию переднего крыла. Такое заявление Пьер сделал после того, как лишился его в результате контакта с бордюром на тренировке ВТБ Гран-при России Формулы-1.



«Похоже, наши передние крылья довольно хрупкие. Я потерял его после контакта с Даниэлем Риккардо в Монце, затем это случилось в Бахрейне. Кроме того, Юки Цунода также терял своё. Тоже в Монце.



У меня была недостаточная поворачиваемость, я мог въехать в бордюр прямо серединой болида, поэтому я развернулся, чтобы вылететь за него. Думал, так будет лучше. Но в конце концов всё переднее крыло отлетело. Вот почему нам нужно разобраться, сможем ли мы что-то с этим сделать. Но признаюсь, это не вызывает у меня особого беспокойства. Такие бордюры созданы не для того, чтобы разрушить машину, а лишь затем, чтобы замедлить её», — приводит слова Гасли Motorsport.