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Видео: Норрис под дождём теряет лидерство на Гран-при России Формулы-1

Видео: Норрис под дождём теряет лидерство на Гран-при России Формулы-1
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Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью одного из решающих моментов ВТБ Гран-при России на «Сочи Автодроме». Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис после начала дождя во время гонки отказался от предложения команды заехать в боксы и перейти на промежуточную резину — в отличие от преследовавшего его гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В итоге, когда дождь заметно усилился, Норрис перестал справляться с управлением болидом и в конечном счёте вылетел в одном из поворотов. На гоночное полотно Норрис вернулся уже позади Хэмилтона. Гонку Ландо закончил на седьмой позиции.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.

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