«Фантастические обгоны — с 19-го на 12-е». Ф-1 показала новое видео из кабины авто Леклера

Пресс-служба Формулы-1 в своём «твиттере» показала видеозапись с демонстрацией обгонов, которые совершал пилот «Феррари» Шарль Леклер во время гонки ВТБ Гран-при России. Шарль стартовал с 19-го места.
«Фантастические обгоны Шарля Леклера в Сочи, в том числе стартовый с 19-го на 12-е», — говорится в описании к видео.
Видео можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
Шарль по итогам гонки в Сочи стал 15-м. Победителем заезда стал гонщик немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, вторым финишировал пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, стартовавший с конца стартовой решётки из-за замены двигателя. Замкнул тройку лучших партнёр Леклера по команде — Карлос Сайнс.
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