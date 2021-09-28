«Фантастические обгоны — с 19-го на 12-е». Ф-1 показала новое видео из кабины авто Леклера

Пресс-служба Формулы-1 в своём «твиттере» показала видеозапись с демонстрацией обгонов, которые совершал пилот «Феррари» Шарль Леклер во время гонки ВТБ Гран-при России. Шарль стартовал с 19-го места.



«Фантастические обгоны Шарля Леклера в Сочи, в том числе стартовый с 19-го на 12-е», — говорится в описании к видео.

Видео можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Шарль по итогам гонки в Сочи стал 15-м. Победителем заезда стал гонщик немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, вторым финишировал пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, стартовавший с конца стартовой решётки из-за замены двигателя. Замкнул тройку лучших партнёр Леклера по команде — Карлос Сайнс.