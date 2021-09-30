Источник: Сайнс получит новый мотор на Гран-при Турции

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс получит новый мотор на Гран-при Турции, сообщает итальянская редакция Motorsport. По информации источника, испанец на следующем этапе чемпионата получит четвёртую спецификацию мотора, которую в Сочи уже получил его напарник, Шарль Леклер.



Это означает, что на этапе в Стамбуле Сайнс будет стартовать из конца стартовой решётки, получив штраф за превышение лимита по использованию силовых установок.



Изначально «Феррари» планировала использовать новый мотор именно в Турции, однако из-за проблем с надёжностью в ERS Леклера в Монако и списания двигателя, использовавшегося на Гран-при Венгрии, в «Феррари» пришлось изменить планы и менять двигатель Леклера на ВТБ Гран-при России Формулы-1.